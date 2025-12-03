Band está bem perto de oficializar a exibição de Dona Beja, da HBO Max

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Band está a um passo de concretizar um dos acordos mais importantes de sua história recente com o streaming. Fontes do mercado de TV indicam que a parceria para a exibição de Dona Beja, a aguardada novela original da HBO Max, na televisão aberta está “99% certa”, faltando apenas as assinaturas finais do contrato.

Dona Beja, um remake da clássica novela da TV Manchete, é a segunda grande aposta de produção nacional de folhetins da HBO Max, após o sucesso de Beleza Fatal. Estrelada por Grazi Massafera no papel principal de Ana Jacinta de São José, a trama tem estreia marcada no streaming para 2 de fevereiro de 2026.

O Observatório da Televisão apurou que a expectativa é que a Band exiba o folhetim logo após sua estreia na plataforma digital, em algum momento do primeiro semestre de 2026, possivelmente abrindo um novo horário de novelas na faixa noturna da emissora, provavelmente às 22h.

O remake de Dona Beja, grande aposta da HBO Max para 2026, conta com um elenco de nomes conhecidos como Bianca Bin, David Junior, André Luiz Miranda, Débora Evelyn e Isabela Garcia.

