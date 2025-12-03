Astrid Fontenelle perde força no GNT e tem programa cancelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O programa Admiráveis Conselheiras, que chegou a viralizar em uma entrevista com a cantora Alcione, no GNT, será cancelado pela emissora. A informação partiu da própria Astrid Fontenelle, nesta terça-feira (2), em suas redes sociais.

“Não vamos mais ter esse projeto, que acho belíssimo, que tenho o maior orgulho de ter criado e que marcou a vida de muita gente, mas sobretudo a minha. Tem horas que não tem explicação que dê conta. Mas também assim é a vida, o mundo é assim, é a televisão”, lamentou.

A apresentadora recebeu a informação de que a atração não teria uma segunda temporada na última segunda-feira (1). No programa, Astrid só entrevistou mulheres acima dos 60 anos, como Regina Casé, Cissa Guimarães, Simone, Miriam Leitão, Irene Ravache e tantas outras famosas.

Por último, Astrid chegou a ler um conselho de uma das entrevistas do programa. “Reinvente-se sem pedir licença”, relembrou.

