A Vida em Um Ano na Prime Video: Romance com Jaden Smith ganha destaque no catálogo
O filme A Vida em Um Ano, disponível na Prime Video, acompanha a trajetória de Daryn, um adolescente focado em um futuro acadêmico promissor, que vê seus planos mudarem radicalmente ao conhecer Isabelle.
Vivida por Cara Delevingne, a jovem revela estar enfrentando uma doença grave, informação que transforma completamente a forma como os dois encaram o tempo e a própria existência.
Diante dessa realidade, Daryn decide dedicar um ano inteiro para proporcionar a ela experiências intensas e memórias marcantes, na tentativa de condensar em poucos meses tudo o que uma vida poderia oferecer. O longa mostra a adaptação do casal a uma rotina acelerada, repleta de gestos simbólicos, descobertas pessoais e desafios emocionais.
Com direção de Mitja Okorn, a produção une elementos de drama e romance ao tratar de temas como juventude, finitude e escolhas, apresentando uma narrativa centrada na urgência de viver cada momento.
