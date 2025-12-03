fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 03/12/2025 às 19:08
5 doramas com poucos episódios para maratonar na Netflix - Observatório da TV

Se você é fã de doramas, mas não tem tempo para acompanhar séries longas, saiba que a Netflix tem ótimas opções de produções curtas, perfeitas para uma maratona de fim de semana. Com tramas envolventes, personagens cativantes e reviravoltas emocionantes, esses doramas garantem entretenimento sem exigir um grande compromisso de tempo. Confira cinco títulos imperdíveis para assistir agora!

1. O Tempo Traz Você pra Mim (A Time Called You) – 12 episódios

Esse dorama sul-coreano mistura romance, drama e viagem no tempo. A história acompanha Jun-hee, uma jovem que, ao sofrer uma grande perda, acaba misteriosamente voltando para o passado e assumindo a vida de outra pessoa. Lá, ela conhece Si-heon, um rapaz idêntico ao seu amor perdido, o que a faz questionar o que realmente está acontecendo. Com uma trama emocionante e um toque de mistério, essa série é perfeita para quem gosta de histórias intensas.

2. A Caminho do Céu (Move to Heaven) – 10 episódios

Prepare-se para uma história emocionante e reflexiva. Move to Heaven acompanha Geu-ru, um jovem com síndrome de Asperger, e seu tio Sang-gu, um ex-presidiário, que juntos administram uma empresa especializada em limpar os pertences de pessoas falecidas. Cada episódio traz uma história comovente sobre despedidas e segundas chances, garantindo lágrimas e momentos tocantes.

3. D.P. Dog Day – 6 episódios

Para quem busca um dorama mais intenso, D.P. Dog Day oferece uma trama cheia de ação e crítica social. A série acompanha um jovem soldado do exército sul-coreano que é designado para capturar desertores militares. Durante sua missão, ele descobre realidades brutais sobre o serviço militar e os desafios enfrentados pelos recrutas. Com apenas seis episódios, essa produção é impactante e imperdível.

4. Louvor à morte (Hymn of Death) – 6 episódios

Baseado em uma história real, este dorama de apenas seis episódios apresenta um romance trágico e inesquecível. Situado na Coreia ocupada pelo Japão, o drama acompanha a história de amor proibida entre um dramaturgo e uma cantora de ópera. Com atuações emocionantes e uma trilha sonora belíssima, Hymn of Death é ideal para quem gosta de histórias curtas e intensas.

5. Doona! – 9 episódios

Doona! traz uma mistura envolvente de romance e drama. A trama segue um universitário comum que, ao se mudar para uma nova casa, descobre que sua vizinha é uma ex-idol do K-pop. Enquanto ele tenta entender a complexidade da vida de Doona e suas motivações, os dois acabam desenvolvendo uma conexão especial. Com um enredo cativante e belas atuações, essa série é perfeita para os fãs de romances modernos.

