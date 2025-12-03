5 doramas com poucos episódios para maratonar na Netflix
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de doramas, mas não tem tempo para acompanhar séries longas, saiba que a Netflix tem ótimas opções de produções curtas, perfeitas para uma maratona de fim de semana. Com tramas envolventes, personagens cativantes e reviravoltas emocionantes, esses doramas garantem entretenimento sem exigir um grande compromisso de tempo. Confira cinco títulos imperdíveis para assistir agora!
1. O Tempo Traz Você pra Mim (A Time Called You) – 12 episódios
Esse dorama sul-coreano mistura romance, drama e viagem no tempo. A história acompanha Jun-hee, uma jovem que, ao sofrer uma grande perda, acaba misteriosamente voltando para o passado e assumindo a vida de outra pessoa. Lá, ela conhece Si-heon, um rapaz idêntico ao seu amor perdido, o que a faz questionar o que realmente está acontecendo. Com uma trama emocionante e um toque de mistério, essa série é perfeita para quem gosta de histórias intensas.