SBT cresce o olho em Caio Ribeiro para Copa do Mundo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 18:05
O SBT não está de brincadeira quando o assunto é a transmissão da Copa do Mundo de 2026. A emissora de Silvio Santos, inclusive, já está de olho no comentarista esportivo Caio Ribeiro, atualmente na Globo.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a intenção da emissora é reeditar a dupla Caio e Tiago Leifert, da Central da Copa, que fez grande sucesso em 2010 e 2014. O comentarista global é amigo do apresentador do The Voice Brasil. Nos bastidores, Leifert tem se esforçado em auxiliar nas negociações.

Na Globo, Caio continua mantendo muito destaque. Às grandes competições de futebol, ele está presente, assim como nos jogos da seleção brasileira. Na emissora, ele também tem liberdade para participar de outros projetos seus, como a escolinha que mantém para crianças e outros empreendimentos.

Recentemente, o SBT anunciou Galvão Bueno para narrar a Copa do Mundo de 2026 na emissora. O icônico narrador esportivo se despede da Band neste mês e já migra para a emissora de Silvio Santos.

