Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Daniel Rangel mal terminou seu trabalho em “Tudo por uma Segunda Chance”, a primeira novela vertical da TV Globo, e já tem um novo e importante papel engatilhado na emissora. O artista, que foi protagonista do microdrama feito para as redes sociais, está confirmado no elenco de A Nobreza do Amor, próxima novela das seis.

A trama, que está sendo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., tem uma proposta ambiciosa. A história será ambientada nos anos 1920 e misturará elementos de romance político, fantasia e a cultura afro-diaspórica, com forte protagonismo negro. A produção passará por reinos africanos fictícios e o sertão potiguar, no Rio Grande do Norte.

Na trama, Daniel Rangel viverá um personagem que promete ser um contraste em relação aos seus trabalhos anteriores. Ele interpretará um playboy vaidoso e bon-vivant.

Nobreza do Amor, próxima novela das 18h da TV Globo, tem estreia prevista para março de 2026, substituindo “Êta Mundo Melhor!”, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br