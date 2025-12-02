Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo
O ator Daniel Rangel mal terminou seu trabalho em “Tudo por uma Segunda Chance”, a primeira novela vertical da TV Globo, e já tem um novo e importante papel engatilhado na emissora. O artista, que foi protagonista do microdrama feito para as redes sociais, está confirmado no elenco de A Nobreza do Amor, próxima novela das seis.
A trama, que está sendo escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., tem uma proposta ambiciosa. A história será ambientada nos anos 1920 e misturará elementos de romance político, fantasia e a cultura afro-diaspórica, com forte protagonismo negro. A produção passará por reinos africanos fictícios e o sertão potiguar, no Rio Grande do Norte.
Na trama, Daniel Rangel viverá um personagem que promete ser um contraste em relação aos seus trabalhos anteriores. Ele interpretará um playboy vaidoso e bon-vivant.
Nobreza do Amor, próxima novela das 18h da TV Globo, tem estreia prevista para março de 2026, substituindo “Êta Mundo Melhor!”, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson.
