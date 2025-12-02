fechar
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 8:11
A TV Globo está redefinindo a forma como compartilha os segredos e a magia de suas produções com o público. Em uma estratégia ousada, que busca atualizar o espírito do extinto “Vídeo Show” para a era digital, a emissora lançou o projeto “Bastidor Globo”.

A iniciativa, desenvolvida pelo setor de Marketing da TV Globo em parceria com os Estúdios Globo, não se limita a mostrar erros de gravação e entrevistas rápidas. O objetivo é oferecer uma experiência imersiva e aprofundada no universo audiovisual brasileiro, com foco em conteúdo inédito e exclusivo.

A primeira série do projeto, por exemplo, mergulhou nos bastidores da criação de uma novela com uma Masterclass especial conduzida por Aguinaldo Silva, que compartilhou sua trajetória e revelou curiosidades sobre a novela Três Graças, a atual novela das 21h.

Ao invés de ressuscitar o formato diário do Vídeo Show na televisão, o “Bastidor Globo” adota uma linguagem e distribuição pensada para o alto engajamento das redes, garantindo que o público mais jovem tenha acesso à alma das produções da emissora de forma inovadora.

