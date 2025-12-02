fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 8:05
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta segunda-feira (01), às 15h30, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Kong: A Ilha da Caveira.

Ficha Técnica:

Kong: A Ilha da Caveira

Título Original: Kong: Skull Island

País de Origem: Americana; vietnamita

Ano de Produção: 2017

Diretor: Jordan Vogt-Roberts

Elenco: Tom Hiddleston; Samuel L. Jackson; Brie Larson; John C. Reilly

Classe: Aventura

Sinopse:

Bill tenta obter a verba necessária para bancar uma expedição a uma ilha perdida. Ele acredita que lá existam monstros, mas precisa de provas concretas.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
Filmes

3 filmes recém-lançados nos cinemas para assistir na HBO Max em dezembro
O Segredo do Papai Noel: A nova comédia natalina da Netflix que fãs de Virgin River vão querer ver
Indicações

O Segredo do Papai Noel: A nova comédia natalina da Netflix que fãs de Virgin River vão querer ver

Compartilhe

Tags