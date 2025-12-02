Produção argentina explora mistério, culpa e busca por justiça
O filme A Ira de Deus, disponível na Netflix desde 2022, acompanha a história de Luciana, uma jovem marcada por uma sequência de mortes em sua família.
Após perder pessoas próximas em circunstâncias suspeitas, ela passa a acreditar que Klint, um conhecido escritor e ex-chefe, tem relação direta com as tragédias. Diante dessa desconfiança, a personagem procura um jornalista para ajudá-la a reunir informações e entender se existe, de fato, uma ligação entre o passado profissional e os acontecimentos recentes.
Dirigido por Sebastián Schindel, o longa é baseado no romance A Lenta Morte de Luciana B., de Guillermo Martínez. A narrativa se desenvolve a partir de memórias fragmentadas, diálogos tensos e investigações paralelas que revelam pouco a pouco novas camadas sobre os personagens.
Com cerca de 90 minutos de duração, o filme aborda temas como manipulação, trauma e as consequências psicológicas do poder e da obsessão.
