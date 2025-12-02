fechar
Observatório da Tv | Notícia

Produção argentina explora mistério, culpa e busca por justiça

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:05
Produção argentina explora mistério, culpa e busca por justiça
Produção argentina explora mistério, culpa e busca por justiça - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

O filme A Ira de Deus, disponível na Netflix desde 2022, acompanha a história de Luciana, uma jovem marcada por uma sequência de mortes em sua família.

Após perder pessoas próximas em circunstâncias suspeitas, ela passa a acreditar que Klint, um conhecido escritor e ex-chefe, tem relação direta com as tragédias. Diante dessa desconfiança, a personagem procura um jornalista para ajudá-la a reunir informações e entender se existe, de fato, uma ligação entre o passado profissional e os acontecimentos recentes.

Dirigido por Sebastián Schindel, o longa é baseado no romance A Lenta Morte de Luciana B., de Guillermo Martínez. A narrativa se desenvolve a partir de memórias fragmentadas, diálogos tensos e investigações paralelas que revelam pouco a pouco novas camadas sobre os personagens.

Com cerca de 90 minutos de duração, o filme aborda temas como manipulação, trauma e as consequências psicológicas do poder e da obsessão.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

O Salário do Medo na Netflix revive trama de alto risco em uma corrida contra o tempo
Netflix

O Salário do Medo na Netflix revive trama de alto risco em uma corrida contra o tempo
Lançamentos imperdíveis: 20 séries para assistir na Netflix em dezembro
Netflix

Lançamentos imperdíveis: 20 séries para assistir na Netflix em dezembro

Compartilhe

Tags