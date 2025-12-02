Inesquecível e imbatível: este é considerado o melhor episódio de série já exibido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em uma seleção que reuniu críticos e especialistas da TV, a revista Rolling Stone revelou, em 2024, a lista dos 100 episódios mais marcantes da história das séries. No topo do ranking, um capítulo que redefiniu os padrões do drama televisivo: o 14º episódio da temporada final de Breaking Bad, intitulado Ozymandias.

Transmitido originalmente em 2013 pela AMC, o episódio ficou eternizado por sua narrativa intensa, atuações arrebatadoras e um roteiro afiado. A produção é, até hoje, a única que alcançou a nota máxima de 10 no IMDb, reforçando seu impacto entre público e crítica.

Sobre o episódio (ALERTA DE SPOILERS)

Com apenas 47 minutos, Ozymandias entrega momentos de pura tensão e transformação. A execução de Hank marca o início de uma escalada emocional que culmina no colapso familiar de Walter White. A cena em que ele confronta Skyler e o filho é um dos momentos mais poderosos da televisão moderna — e encerra a jornada de Walt com a filha Holly em uma das despedidas mais sombrias e simbólicas da série.

A lista da Rolling Stone também destacou outros episódios que se tornaram referências na TV, como Última Saída para Springfield, de Os Simpsons, e International Assassin, de The Leftovers. Confira os dez primeiros colocados:

Ozymandias – Breaking Bad Última Saída para Springfield – Os Simpsons International Assassin – The Leftovers College – Família Soprano The Contest – Seinfeld A Maleta – Mad Men: Inventando Verdades Showdown, Part 2 – Cheers Part 2 – Raízes Family Meeting – The Shield: Acima da Lei Teddy Perkins – Atlanta

Entre clássicos consagrados e produções menos populares, a lista prova que, às vezes, um único episódio é capaz de elevar toda uma série ao patamar da eternidade.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br