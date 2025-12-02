fechar
Inesquecível e imbatível: este é considerado o melhor episódio de série já exibido

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 7:05
Em uma seleção que reuniu críticos e especialistas da TV, a revista Rolling Stone revelou, em 2024, a lista dos 100 episódios mais marcantes da história das séries. No topo do ranking, um capítulo que redefiniu os padrões do drama televisivo: o 14º episódio da temporada final de Breaking Bad, intitulado Ozymandias.

Transmitido originalmente em 2013 pela AMC, o episódio ficou eternizado por sua narrativa intensa, atuações arrebatadoras e um roteiro afiado. A produção é, até hoje, a única que alcançou a nota máxima de 10 no IMDb, reforçando seu impacto entre público e crítica.

Sobre o episódio (ALERTA DE SPOILERS)

Com apenas 47 minutos, Ozymandias entrega momentos de pura tensão e transformação. A execução de Hank marca o início de uma escalada emocional que culmina no colapso familiar de Walter White. A cena em que ele confronta Skyler e o filho é um dos momentos mais poderosos da televisão moderna — e encerra a jornada de Walt com a filha Holly em uma das despedidas mais sombrias e simbólicas da série.

A lista da Rolling Stone também destacou outros episódios que se tornaram referências na TV, como Última Saída para Springfield, de Os Simpsons, e International Assassin, de The Leftovers. Confira os dez primeiros colocados:

  1. OzymandiasBreaking Bad
  2. Última Saída para SpringfieldOs Simpsons
  3. International AssassinThe Leftovers
  4. CollegeFamília Soprano
  5. The ContestSeinfeld
  6. A MaletaMad Men: Inventando Verdades
  7. Showdown, Part 2Cheers
  8. Part 2Raízes
  9. Family MeetingThe Shield: Acima da Lei
  10. Teddy PerkinsAtlanta

Entre clássicos consagrados e produções menos populares, a lista prova que, às vezes, um único episódio é capaz de elevar toda uma série ao patamar da eternidade.

