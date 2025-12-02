FIM DO MISTÉRIO! Rita Lisauskas é a nova apresentadora do Jornal da Cultura
Rita Lisauskas, jornalista, é a nova âncora do Jornal da Cultura, na TV Cultura. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A jornalista entra no lugar de Karyn Bravo, que resolveu sair da emissora após seis anos. “Há alguns meses, recebi o convite para integrar o time de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senti-me profundamente honrada — e, confesso, com o coração dividido após 25 anos dedicados à televisão. Depois de muita reflexão, decidi aceitar esse novo desafio, pronta para escrever um novo capítulo da minha trajetória”, explicou na época.
A grande novidade será melhor divulgada em um evento na próxima quarta-feira (3), em que a TV Cultura vai anunciar as inúmeras novidades para o grande mercado publicitário.
Rita Lisauskas já é conhecida da TV Cultura. Em janeiro de 2024, ela foi contratada para comandar o programa Opinião, nas noites de quinta-feira.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br