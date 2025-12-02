FIM DO MISTÉRIO! Rita Lisauskas é a nova apresentadora do Jornal da Cultura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Rita Lisauskas, jornalista, é a nova âncora do Jornal da Cultura, na TV Cultura. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

A jornalista entra no lugar de Karyn Bravo, que resolveu sair da emissora após seis anos. “Há alguns meses, recebi o convite para integrar o time de comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senti-me profundamente honrada — e, confesso, com o coração dividido após 25 anos dedicados à televisão. Depois de muita reflexão, decidi aceitar esse novo desafio, pronta para escrever um novo capítulo da minha trajetória”, explicou na época.

A grande novidade será melhor divulgada em um evento na próxima quarta-feira (3), em que a TV Cultura vai anunciar as inúmeras novidades para o grande mercado publicitário.

Rita Lisauskas já é conhecida da TV Cultura. Em janeiro de 2024, ela foi contratada para comandar o programa Opinião, nas noites de quinta-feira.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br