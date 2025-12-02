fechar
Expectativa! Novo reality show de Boninho começa a ser vendido

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 18:21
O novo reality show de Boninho, A Casa do Patrão, em parceria com a Record e a plataforma de streaming da Disney, começou a ser vendido no mercado na última segunda-feira (1). A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Existe uma análise de que a atração só irá ao ar após o BBB 26, na Globo, ou seja, no segundo trimestre. O local de gravação, ao que tudo indica, será em Itapecerica da Serra, o mesmo local em que é gravado o reality rural A Fazenda e Power Couple Brasil, que vai ganhar mais uma edição, segundo o jornal O Dia.

Segundo a coluna, o marido de Ana Furtado já teve uma reunião com o principal executivo comercial da Record, Alarico Naves, em São Paulo, para definir detalhes do novo projeto.

A Record ainda não bateu o martelo para decidir quem será o apresentador de A Casa do Patrão. A decisão será tomada em um acordo da emissora dos Bispos com a Disney.

