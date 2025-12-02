Danton Mello é confirmado como vilão em novela com princesa africana
Clique aqui e escute a matéria
Danton Mello, ator, é o grande vilão da nova novela das seis, A Nobreza do Amor, de Júlio Fischer, Duca Rachid e Elísio Lopes Jr., que estreia em 2026. A informação é do jornal Extra.
O ator Marcelo Medici também foi confirmado no elenco. Ele vai fazer gêmeos na trama, algo inusitado em sua carreira. O humorista vai ser amigo de Theresa Fonseca, que fará uma malvada na história. Danton Mello vem do grande sucesso de Garota do Momento. Na atual trama, ele vai fazer um banqueiro inescrupuloso, que tocará o terror na obra.
Além desses atores, outros nomes estão confirmados na nova novela das seis, como Duda Santos, Nicolas Prattes, Rodrigo Simas, Levi Asaf e Lázaro Ramos.
A novela ainda não começou as suas gravações. Segundo o jornal Extra, a trama está em fase de workshops.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br