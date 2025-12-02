fechar
Observatório da Tv | Notícia

Apressado? Galvão Bueno pretende sair da Band antes do previsto

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 02/12/2025 às 20:42
Apressado? Galvão Bueno pretende sair da Band antes do previsto
Apressado? Galvão Bueno pretende sair da Band antes do previsto - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Galvão Bueno, narrador esportivo, que segue contratado da Band até o fim do ano, quer participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026, no SBT! A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

O narrador esportivo teria até solicitado ao SBT a liberação para participar do sorteio da Copa, ao vivo, na emissora de Silvio Santos. Contudo, a emissora do Morumbi ainda não se manifestou sobre o assunto. Recentemente, a Band teria mostrado incômodo com Galvão Bueno no palco do Teleton.

Porém, a emissora de Silvio Santos confirmou a presença de Tiago Leifert no sorteio na próxima sexta-feira (5). Com ele, vão marcar presença no evento Wallace Neguerê e Mauro Beting.

O SBT não vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A Globo também vai transmitir o torneio, não em sua totalidade, mas com as partidas relevantes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo
Daniel Rangel

Após novela vertical, Daniel Rangel já tem um novo trabalho na Globo
Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!
Globo

Globo resgata Vídeo Show em novo formato; saiba detalhes!

Compartilhe

Tags