Apressado? Galvão Bueno pretende sair da Band antes do previsto
Galvão Bueno, narrador esportivo, que segue contratado da Band até o fim do ano, quer participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026, no SBT! A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.
O narrador esportivo teria até solicitado ao SBT a liberação para participar do sorteio da Copa, ao vivo, na emissora de Silvio Santos. Contudo, a emissora do Morumbi ainda não se manifestou sobre o assunto. Recentemente, a Band teria mostrado incômodo com Galvão Bueno no palco do Teleton.
Porém, a emissora de Silvio Santos confirmou a presença de Tiago Leifert no sorteio na próxima sexta-feira (5). Com ele, vão marcar presença no evento Wallace Neguerê e Mauro Beting.
O SBT não vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A Globo também vai transmitir o torneio, não em sua totalidade, mas com as partidas relevantes.
