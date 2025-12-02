Apressado? Galvão Bueno pretende sair da Band antes do previsto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galvão Bueno, narrador esportivo, que segue contratado da Band até o fim do ano, quer participar do sorteio da Copa do Mundo de 2026, no SBT! A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias.

O narrador esportivo teria até solicitado ao SBT a liberação para participar do sorteio da Copa, ao vivo, na emissora de Silvio Santos. Contudo, a emissora do Morumbi ainda não se manifestou sobre o assunto. Recentemente, a Band teria mostrado incômodo com Galvão Bueno no palco do Teleton.

Porém, a emissora de Silvio Santos confirmou a presença de Tiago Leifert no sorteio na próxima sexta-feira (5). Com ele, vão marcar presença no evento Wallace Neguerê e Mauro Beting.

O SBT não vai transmitir todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A Globo também vai transmitir o torneio, não em sua totalidade, mas com as partidas relevantes.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br