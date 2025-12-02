Adriana Araújo renova contrato com a Band até o fim de 2027

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A jornalista Adriana Araújo firmou um novo acordo com a Band, renovando seu contrato por mais dois anos. Com a extensão, sua permanência na emissora, como uma das principais âncoras do Jornal da Band, está garantida até o final de 2027.

A renovação, concretizada na última semana, reforça o prestígio de Adriana Araújo no Grupo Bandeirantes, onde ela chegou no início de 2022. As negociações aconteceram de forma tranquila, mostrando que a emissora está satisfeita com a atuação dela no principal telejornal da casa.

Adriana Araújo, que divide a bancada com Eduardo Oinegue desde junho de 2023, consolidou-se como um dos rostos fortes da Band. Sob o comando da dupla, o telejornal tem mantido médias de audiência que, frequentemente, garantem a terceira colocação no ranking, à frente do SBT.

Além do trabalho na televisão aberta, a jornalista também mantém uma participação ativa na Rádio BandNews FM, onde comanda o programa “Entre Nós”.

