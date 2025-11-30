Sem dragões, mas com notas melhores que Game of Thrones: a série da Netflix para quem é viciado em batalhas épicas
A Netflix guarda uma joia histórica que muita gente ainda deixa passar: The Last Kingdom, um drama recheado de guerras, disputas políticas e reviravoltas que superou Game of Thrones em aprovação entre crítica e público.
Sem recorrer à fantasia ou criaturas místicas, a série conquista por seu realismo cru, seus conflitos intensos e por uma história ancorada em fatos que moldaram a formação da Inglaterra.
A produção acompanha Uhtred, um jovem saxão criado por vikings que passa a viver dividido entre duas culturas. Sua busca para retomar Bebbanburg, sua terra natal, o coloca no centro das batalhas que ajudam a unificar os reinos anglo-saxões. Entre alianças instáveis, traições e dilemas de identidade, a trama entrega ritmo ágil e ação constante, perfeita para quem gosta de histórias de guerra com propósito.
Ao longo de cinco temporadas, The Last Kingdom ganhou força, acumulou elogios e hoje supera Game of Thrones nos índices: no Rotten Tomatoes, aparece com 91% da crítica e 95% do público. É uma narrativa mais pé no chão, mas igualmente viciante, e ideal para quem quer maratonar um épico que não depende de magia para ser gigante.