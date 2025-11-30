4 séries da Marvel que serão lançadas ou ganharão novas temporadas em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O calendário de 2026 promete renovar o fôlego do Universo Marvel com quatro produções no Disney+. São séries e animações que ampliam o olhar para heróis clássicos e personagens menos explorados, reforçando a estratégia do estúdio de alternar grandes eventos nos cinemas com histórias mais íntimas no streaming.

1. Magnum

A primeira estreia do ano será Magnum, prevista para janeiro. A minissérie apresenta o herói vivido por Yahya Abdul-Mateen II em uma jornada que mistura fama, identidade e superpoderes. Com oito episódios, a produção investe em uma abordagem mais autoral, seguindo o selo Marvel Spotlight.

2. Demolidor: Renascido (2ª temporada)

Em março, chega a segunda temporada de Demolidor: Renascido, que retoma a tensão entre Matt Murdock e Wilson Fisk enquanto Nova York tenta lidar com as manobras políticas do Rei do Crime. O novo ano promete expandir conflitos morais, trazer reencontros de personagens ligados ao vigilante e aprofundar o caos que envolve a cidade.

3. Vision Quest

Ainda em 2026, a Marvel colocará em destaque o sintético mais complexo do MCU com Vision Quest. A série mergulha na busca do Visão por respostas sobre seu passado, explorando memórias fragmentadas e possíveis conexões multiversais. A produção ainda não tem data oficial, mas já desperta curiosidade pela promessa de uma narrativa emocional e filosófica.

4. Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha (2ª temporada)

O ano também marca o retorno da animação Seu Amigão da Vizinhança Homem-Aranha, que lança sua segunda temporada no fim de 2026. O novo capítulo expande o universo do jovem Peter Parker ao introduzir figuras como Spider-Gwen e Venom, mantendo o clima leve e dinâmico que conquistou o público.



Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br