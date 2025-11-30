fechar
Política | Notícia

Terezinha Nunes: Vinda de Lula a Pernambuco e apoio a Humberto em Caruaru aumenta especulações sobre 2026

Decisões coincidiram com a ida da governadora a Brasília na terça para alguns compromissos, entre eles encontro com ministro da Casa Civil, Rui Costa

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 30/11/2025 às 7:05
A governadora Raquel Lyra e o presidente Luiz In&aacute;cio Lula da Silva
A governadora Raquel Lyra e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - reprodução Blogdellas

Clique aqui e escute a matéria

“Jabuti não sobe em árvores”, diz a expressão popular quando algo inesperado aparece em determinado lugar ao qual só chegaria por iniciativa de alguém. Na área politica se fala muito em jabuti referindo-se a algum artigo acrescentado a uma lei sem que seus autores tivessem tomado conhecimento. Nos últimos dias, os meios políticos pernambucanos foram surpreendidos com duas decisões inusitadas: a primeira é a visita do presidente Lula a Pernambuco esta terça-feira para duas agendas com a governadora Raquel Lyra, e a segunda, o anúncio de apoio do prefeito de Caruaru, a terra da governadora, Rodrigo Pinheiro, à candidatura ao Senado do senador petista Humberto Costa.

As decisões coincidiram com a ida da governadora a Brasília na última terça-feira para alguns compromissos, entre eles um encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que é seu amigo, torce por aproximá-la cada vez mais do presidente e a quem cabe definir as agendas do Lula, sobretudo viagens. No encontro com o ministro, ficou definido que o presidente estaria no estado esta terça para inaugurar a barragem de Panelas II, construída em parceria entre o Governo Federal e o Estadual e que esteve nas promessas de campanha da governadora. Já o apoio do prefeito caruaruense a Humberto ocorreu no gabinete do senador, assistido pela deputada estadual Rosa Amorim, do PT, que tem feito muitos elogios a Raquel e votado em seus projetos na Assembléia.

Raquel e Humberto

Não é segredo para ninguém que Raquel e Humberto se admiram e já se encontraram algumas vezes tanto em Pernambuco quanto em Brasília. O apoio do prefeito de Caruaru ao senador, quando as chapas de 2026 ainda não estão formadas, é um sinal, como comentaram deputados governistas na Assembleia esta semana, que a governadora não se opôs à iniciativa do aliado e que, mesmo que não venha a ter o PT no seu palanque, caso o partido fique com o prefeito João Campos por conta de uma aliança nacional, ela verá com bons olhos uma vitória de Humberto na luta pela reeleição para o Senado.

Também se voltou a cogitar, em grupos do Governo e da Oposição na Alepe, a possibilidade do presidente ter dois palanques no estado em 2026. O ex-presisdente estadual do PT, deputado estadual Doriel Barros, que com o ex-prefeito João Paulo Silva e a deputada Rosa Amorim, estão na base da governadora na Assembléia voltou a se referir ao assunto esta quinta-feira: “defendo que tenhamos dois palanques da base do presidente Lula, tanto o de João Campos quanto o da governadora Raquel Lyra. Isso vai fortalecer a estratégia do nosso presidente, assim como a nossa estratégia eleitoral para a eleição do próximo ano”, afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Doriel e a tese dos dois palanques

Doriel afirmou que “a decisão final caberá ao PT. Sei que não é fácil de ser tomada, devido à importância significativa dos projetos eleitorais do prefeito João Campos, que desponta como candidato a governador, e da governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição”.

Ele diz que Lula não pode perder votos no Nordeste e que conhece várias lideranças petistas algumas querendo ficar com Raquel e outras com João Campos. “Se você tem dois candidatos que podem ser da base do presidente Lula, isso é muito bom para ele”, concluiu.

Enquanto a definição não vem, tanto Raquel quanto João continuam mantendo estreito relacionamento com as lideranças que os apoiam. A governadora tem a bancada estadual do PT e o prefeito a direção do partido no Recife. Já parte da militância petista, que pregou o voto Luquel no segundo turno de 2022 votando em Lula e em Raquel quando o PSB não passou para o segundo turno, pode ser instalada a repetir o feito em parte, já que na época, a luta era de Raquel contra Marilia Arraes, prima de João Campos, mas agora é o próprio João, filho de Eduardo Campos que vai estar no radar.

Uma proximidade que vem da posse

Quanto a Lula e Raquel, os dois se aproximaram desde a posse e até agora o presidente tem ajudado no que pode a governadora. Houve um problema de bastidor quando o presidente veio a Pernambuco para uma agenda com Campos no Recife e outra na fábrica da Hemobrás em Goiana em agosto deste ano. Raquel não foi a Goiana porque tinha um encontro marcado no sertão com todas as lideranças políticas da região e foi representada pela vice Priscila Krause.

O gesto, mesmo explicável, foi visto como uma espécie de recado, uma vez que a agenda foi resolvida de última hora. Agora foi a própria governadora que marcou. João Campos vai estar presente? É possível que sim. Isso aconteceu outras vezes, mas agora o terreno é em Cupira, na inauguração da barragem, é da governadora e na Refinaria, ela também vai estar em evidência, pois a obra é estadual e fica no Complexo de Suape, administrado pelo Governo do Estado.

Leia também

Lula cumpre agenda em Pernambuco para entrega de obras hídricas e ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima
RECURSOS HÍDRICOS

Lula cumpre agenda em Pernambuco para entrega de obras hídricas e ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima
Brasil envelhece e a política segue distraída enquanto o barco afunda
Cena Política

Brasil envelhece e a política segue distraída enquanto o barco afunda

Compartilhe

Tags