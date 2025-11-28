fechar
Observatório da Tv | Notícia

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 9:05
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta sexta-feira (28), às 23h15, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme No Limite do Perigo.

Ficha Técnica:

Título: No Limite do Perigo (Bolovoy Porog – Rússia / 2019) – A2 – Suspense – 16 Anos (HD)

Elenco: Evgeniy Atarik / Arina Postnikova / Natalya Skomorokhova 

Direção: Andrey Simonov   

Sinopse:

Durante uma aventura de rafting, dois casais de jovens se perdem no rio e acabam caindo nas mãos de um grupo de criminosos brutais e fortemente armados. Isolados e sem chances de pedir ajuda, eles precisam lutar para sobreviver ao limite do perigo. 

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Flávio Ricco: Programação do meio de semana é problema para direção do SBT - Emissora tem fase mais positiva aos sábados e domingos
Televisão

Flávio Ricco: Programação do meio de semana é problema para direção do SBT - Emissora tem fase mais positiva aos sábados e domingos

Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região
SINISTRO

Caminhão baú tomba na BR101 engarrafando trânsito na região

Compartilhe

Tags