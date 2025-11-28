fechar
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 9:10
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)
Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão) - Observatório da TV

Neste sábado (29), às 16 horas, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Garoto Formiga A Vingança da Fúria Vermelha.

Ficha Técnica:

Título: Garoto Formiga A Vingança da Fúria Vermelha (Antboy: Den Rode Furies – Dinamarca/ 2014) – A2 Filmes – Aventura – Livre (HD)

Elenco: Oscar Dietz / Astrid Juncher-Benzon / Nicolas Bro     

Direção: Ask Hasselbalch 

Sinopse:

A fase de Pelle Nohrman curtir a fama após vencer sua primeira batalha contra o crime, está no fim. Uma nova fã do colégio e um antigo inimigo se aliam e prometem acabar com o reinado do garoto formiga.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

