Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (2ª Sessão)

Neste sábado (29), às 16 horas, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Garoto Formiga A Vingança da Fúria Vermelha.

Título: Garoto Formiga A Vingança da Fúria Vermelha (Antboy: Den Rode Furies – Dinamarca/ 2014) – A2 Filmes – Aventura – Livre (HD)

Elenco: Oscar Dietz / Astrid Juncher-Benzon / Nicolas Bro

Direção: Ask Hasselbalch

Sinopse:

A fase de Pelle Nohrman curtir a fama após vencer sua primeira batalha contra o crime, está no fim. Uma nova fã do colégio e um antigo inimigo se aliam e prometem acabar com o reinado do garoto formiga.

