fechar
Observatório da Tv | Notícia

Lioness: 3ª temporada promete reforço no elenco com ator de Yellowstone

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 19:25
Lioness: 3ª temporada promete reforço no elenco com ator de Yellowstone
Lioness: 3ª temporada promete reforço no elenco com ator de Yellowstone - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A terceira temporada de Lioness contará com um reforço de peso no elenco: Ian Bohen, conhecido por seu papel em Yellowstone, foi confirmado como personagem regular da série, segundo informações da Variety. O ator dará vida a Grady, descrito como um operador da Força Delta e principal treinador de K9, habilidoso em táticas de campo de batalha.

As filmagens da nova temporada já estão em andamento nos SGS Studios, no Texas. Bohen, que também acumulou participações em Mad Men e Superman & Lois, se junta a um elenco de estrelas que inclui Laysla De Oliveira, Morgan Freeman, Michael Kelly, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner e LaMonica Garrett. Os rumores sobre a renovação começaram em agosto, mas o estúdio confirmou oficialmente apenas nesta semana, após ajustes na agenda dos atores.

A série, exibida no Paramount+, acompanha Joe (interpretada por Zoe Saldaña) enquanto equilibra sua vida pessoal e profissional na guerra contra o terrorismo. Supervisionada por Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly), a trama traz a militar Cruz (Laysla De Oliveira) em uma missão secreta ao lado de Joe, em um esforço para prevenir um novo 11 de setembro.

A segunda temporada de Lioness registrou a maior estreia de uma série protagonizada por mulheres na história do Paramount+, com cerca de 3 milhões de espectadores no episódio 1, consolidando a produção como um dos maiores sucessos da plataforma. Com a chegada de Ian Bohen, a expectativa para a terceira temporada só aumenta, prometendo ainda mais ação e tensão.

Ian Bohen em Yellowstone (Foto: Reprodução)

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

As séries de faroeste melhores que Yellowstone
Indicações

As séries de faroeste melhores que Yellowstone
As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público
entretenimento

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público

Compartilhe

Tags