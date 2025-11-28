Globo abusa do uso da IA em chamada de fim de ano e é criticada na web
Clique aqui e escute a matéria
A TV Globo inovou na divulgação de sua programação especial de fim de ano ao utilizar recursos de Inteligência Artificial, na produção da chamada que promovem os filmes, shows e programas especiais que vão ao ar entre dezembro e janeiro.
Diferente da vinheta tradicional, que foca na confraternização do elenco, a chamada promocional da programação de fim de ano destacou diversos produtos em poucos segundos, usando imagens das principais figuras do canal com o uso da IA.
Apesar de visualmente bonita, a chamada foi bastante criticada nas redes sociais. Poliana Abritta e Maju Coutinho, apresentadoras do Fantástico, ficaram quase irreconhecíveis na chamada e a situação não passou despercebida. Além delas, Belo, que integra o elenco de Três Graças, também surgiu mais ‘tecnológico’ que o normal.
A chamada da programação se tornou um dos principais assuntos da internet e de acordo com o colunista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a medida faz parte do corte de gastos da Globo neste segundo semestre.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br