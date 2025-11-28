Emílio Dantas revela incômodo durante as gravações da série sobre Ângela Diniz
O ator Emílio Dantas, que interpreta Doca Street, na minissérie Ângela Diniz: Assassinada e Condenada da HBO Max, revelou ter sentido um “incômodo” particular durante as gravações. No entanto, o desconforto não estava ligado à produção, mas sim a um profundo posicionamento ético e artístico sobre a representação de um criminoso.
Em entrevista, o ator declarou que procurou “atuar o mínimo possível” para evitar dar qualquer tipo de complexidade ou humanidade ao assassino, que tirou a vida de Ângela Diniz com quatro tiros em 1976, em um caso que se tornou um marco no debate sobre feminicídio no Brasil.
“É um serviço para se contar a história da Ângela. Procurei atuar o mínimo possível. Não era sobre fazer dele [Doca Street] alguém interessante, complexo. O que movia aquele homem não era sentimento, era posse, ciúme, agressividade, abuso”, explicou o ator.
O ator reforçou que o principal objetivo de seu trabalho era “não desviar a centralidade da Ângela”. “O público precisa olhar para ela, para o que ela viveu e para o impacto que a violência teve. Não para ele“, destacou.
