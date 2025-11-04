fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/11/2025 às 13:55
Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante”
Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Marjorie Estiano revelou que enfrentou um período de grande insegurança durante sua estreia em Malhação, em 2004, quando deu vida à icônica vilã Natasha. Na época, ela também ganhou destaque como cantora ao interpretar a vocalista da banda fictícia Vagabanda, responsável por sucessos como Você Sempre Será.

Em entrevista ao programa Sem Censura, a artista contou que aquele momento foi difícil. “Foi uma época angustiante, porque eu não sabia nada sobre atuar. Eu tinha uma cobrança muito grande e o assédio me deixava desconfortável”, admitiu.

Veja também: Afastada das novelas, Marjorie Estiano faz rara aparição com namorado

Marjorie também comentou que se sentia perdida por estar longe da família. “Eu estava sozinha, em outra cidade, e era muito nova. Acho que a geração de hoje de 20 anos é mais esperta que a da minha época”, declarou.

Mesmo reservada, a atriz refletiu sobre a exposição nas redes. “Acho que a questão da exposição é muito particular. Eu jamais faria tal coisa, [ficar expondo] o filho, a sua intimidade, mas tem gente que faz”, finalizou.

O post Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Com Selton Mello e Marjorie Estiano, "Enterre Seus Mortos" ganha trailer e cartaz
CINEMA NACIONAL

Com Selton Mello e Marjorie Estiano, "Enterre Seus Mortos" ganha trailer e cartaz
MARJORIE ESTIANO deixa a Rede Globo e engata novo projeto; saiba tudo
MARJORIE ESTIANO GLOBO

MARJORIE ESTIANO deixa a Rede Globo e engata novo projeto; saiba tudo

Compartilhe

Tags