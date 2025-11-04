Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Marjorie Estiano revelou que enfrentou um período de grande insegurança durante sua estreia em Malhação, em 2004, quando deu vida à icônica vilã Natasha. Na época, ela também ganhou destaque como cantora ao interpretar a vocalista da banda fictícia Vagabanda, responsável por sucessos como Você Sempre Será.

Em entrevista ao programa Sem Censura, a artista contou que aquele momento foi difícil. “Foi uma época angustiante, porque eu não sabia nada sobre atuar. Eu tinha uma cobrança muito grande e o assédio me deixava desconfortável”, admitiu.

Veja também: Afastada das novelas, Marjorie Estiano faz rara aparição com namorado

Marjorie também comentou que se sentia perdida por estar longe da família. “Eu estava sozinha, em outra cidade, e era muito nova. Acho que a geração de hoje de 20 anos é mais esperta que a da minha época”, declarou.

Mesmo reservada, a atriz refletiu sobre a exposição nas redes. “Acho que a questão da exposição é muito particular. Eu jamais faria tal coisa, [ficar expondo] o filho, a sua intimidade, mas tem gente que faz”, finalizou.

O post Marjorie Estiano revela bastidores de Malhação: “Época angustiante” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.