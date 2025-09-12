Com Selton Mello e Marjorie Estiano, "Enterre Seus Mortos" ganha trailer e cartaz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Longa-metragem dirigido por Marco Dutra é baseado no romance de Ana Paula Maia e reúne nomes como Danilo Grangheia e Betty Faria no elenco

O filme Enterre Seus Mortos, dirigido por Marco Dutra (As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, Quando Eu Era Vivo, Trabalhar Cansa) e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, acaba de ganhar cartaz e trailer oficiais. O longa-metragem chega aos cinemas às vésperas do halloween, no dia 30 de outubro, com distribuição da O2 Play.



O filme é inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia, um dos principais nomes da literatura contemporânea.

A autora foi duas vezes vencedora do prêmio São Paulo de Literatura e foi a roteirista da série Desalma, de 2020. Edgar Wilson é personagem importante em sua obra, e aparece em diversos livros – inclusive nas sequências de Enterre Seus Mortos: De cada quinhentos uma alma e Búfalos Selvagens.



Cartaz de Enterre Seus Mortos - Divulgação

Enterre Seus Mortos narra a rotina de Edgar Wilson, homem encarregado de remover animais mortos nas rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Trabalhando ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), um ex-padre excomungado, e com sua chefe Nete (Marjorie Estiano), Edgar vê seu cotidiano tomar rumos inesperados quando sinais de um possível apocalipse começam a surgir ao redor.



A atmosfera sombria e simbólica do filme é uma metáfora potente sobre o colapso social, o fim dos tempos e o desejo de redenção.

Escolhido para ser o filme de abertura na Expocine, no dia 30 de setembro, o longa já foi exibido em importantes eventos de cinema em 2024 e 25, incluindo o de Sitges (Espanha), um dos mais significativos festivais internacionais, sobretudo dentro dos gêneros de terror e fantasia, e o Festival do Rio, onde foi selecionado para a mostra competitiva, a Première Brasil.

Também esteve na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no BFI London Film Festival, no Festival Internacional de Cinema de Tóquio e no Cleveland International Film Festival, dentre outras exibições ao redor do mundo.

Repetindo a bem-sucedida colaboração de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, Enterre Seus Mortos é um filme Original Globoplay e com produção RT Features. O lançamento em salas comerciais será viabilizado pela O2 Play.

Confira o trailer: