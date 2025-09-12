fechar
Filmes | Notícia

Com Selton Mello e Marjorie Estiano, "Enterre Seus Mortos" ganha trailer e cartaz

Longa-metragem dirigido por Marco Dutra é baseado no romance de Ana Paula Maia e reúne nomes como Danilo Grangheia e Betty Faria no elenco

Por Alice Lins Publicado em 12/09/2025 às 19:01
Selton Mello em cena de Enterre Seus Mortos
Selton Mello em cena de Enterre Seus Mortos - Rui Poças

Clique aqui e escute a matéria

O filme Enterre Seus Mortos, dirigido por Marco Dutra (As Boas Maneiras, O Silêncio do Céu, Quando Eu Era Vivo, Trabalhar Cansa) e estrelado por Selton Mello e Marjorie Estiano, acaba de ganhar cartaz e trailer oficiais. O longa-metragem chega aos cinemas às vésperas do halloween, no dia 30 de outubro, com distribuição da O2 Play.

O filme é inspirado no livro homônimo de Ana Paula Maia, um dos principais nomes da literatura contemporânea.

A autora foi duas vezes vencedora do prêmio São Paulo de Literatura e foi a roteirista da série Desalma, de 2020. Edgar Wilson é personagem importante em sua obra, e aparece em diversos livros – inclusive nas sequências de Enterre Seus Mortos: De cada quinhentos uma alma e Búfalos Selvagens.

Divulgação
Cartaz de Enterre Seus Mortos - Divulgação

Enterre Seus Mortos narra a rotina de Edgar Wilson, homem encarregado de remover animais mortos nas rodovias da fictícia cidade de Abalurdes. Trabalhando ao lado de Tomás (Danilo Grangheia), um ex-padre excomungado, e com sua chefe Nete (Marjorie Estiano), Edgar vê seu cotidiano tomar rumos inesperados quando sinais de um possível apocalipse começam a surgir ao redor.

A atmosfera sombria e simbólica do filme é uma metáfora potente sobre o colapso social, o fim dos tempos e o desejo de redenção.

Escolhido para ser o filme de abertura na Expocine, no dia 30 de setembro, o longa já foi exibido em importantes eventos de cinema em 2024 e 25, incluindo o de Sitges (Espanha), um dos mais significativos festivais internacionais, sobretudo dentro dos gêneros de terror e fantasia, e o Festival do Rio, onde foi selecionado para a mostra competitiva, a Première Brasil.

Também esteve na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no BFI London Film Festival, no Festival Internacional de Cinema de Tóquio e no Cleveland International Film Festival, dentre outras exibições ao redor do mundo.

Repetindo a bem-sucedida colaboração de Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional de 2025, Enterre Seus Mortos é um filme Original Globoplay e com produção RT Features. O lançamento em salas comerciais será viabilizado pela O2 Play.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Confira o trailer:

Leia também

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
Cinema em Casa

Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)
A Empregada: Filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried baseado em livro ganha teaser
Cinema

A Empregada: Filme com Sydney Sweeney e Amanda Seyfried baseado em livro ganha teaser

Compartilhe

Tags