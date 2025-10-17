fechar
Filmes | Notícia

'A Hora do Mal' estreia dia 24 outubro na HBO Max

Uma das grandes sensações do terror em 2025 será lançado no streaming como parte da franquia "Do Cine pra HBO Max". Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 17/10/2025 às 19:39
A Hora do Mal
A Hora do Mal - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A HORA DO MAL, um dos filmes de terror mais comentados de 2025, está chegando à HBO Max. A obra dirigida por Zach Cregger será lançada exclusivamente na plataforma no dia 24 de outubro como parte do selo Do Cine pra HBO Max, responsável por levar os principais lançamentos do cinema ao streaming. O filme também estará disponível na programação linear da HBO, a partir do dia 25, às 21h (horário de Brasília).

A obra acompanha o suspense em torno do desaparecimento de 17 crianças de uma mesma sala de aula, a classe da professora Gandy (Julia Garner), às 2h17 de uma madrugada. A cidade, então, parte em busca de respostas para o mistério enquanto lidam com a ausência das crianças em suas casas.

A HORA DO MAL é a mais nova produção cinematográfica da carreira de Zach Cregger. O diretor ficou conhecido no gênero de terror por NOITES BRUTAIS, também disponível na HBO Max, e retorna às telonas com uma das grandes sensações do cinema entre em 2025 entre público e crítica. O elenco é formado por nomes como Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong e Amy Madigan.

O filme marca mais um lançamento da franquia Do Cine Pra HBO Max, a responsável por trazer diversos títulos diretamente das telas de cinema para a plataforma. A iniciativa tem o objetivo de levar conforto e entretenimento ao público para desfrutar seus lançamentos preferidos em qualquer lugar e a qualquer hora.

Leia também

Após cancelamento, série policial brasileira com mistério de 'quem matou?' finalmente estreia
STREAMING

Após cancelamento, série policial brasileira com mistério de 'quem matou?' finalmente estreia
Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega em 19 de outubro nas plataformas digitais para compra e aluguel
STREAMING

Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega em 19 de outubro nas plataformas digitais para compra e aluguel

Compartilhe

Tags