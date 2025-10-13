Invocação do Mal 4: O Último Ritual chega em 19 de outubro nas plataformas digitais para compra e aluguel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Invocação do Mal 4: O Último Ritual, a conclusão épica da saga mais aterrorizante de todas, está chegando para compra e aluguel nas plataformas digitais no dia 19 de outubro.

Apague a luz, reze o terço e prepare a pipoca porque Invocação do Mal 4: O Último Ritual, a conclusão épica da saga mais aterrorizante de todas, está chegando para compra e aluguel nas plataformas digitais no dia 19 de outubro.

Convide seus amigos e preparem-se para encarar o mal neste Halloween, com a vantagem de assistir sem anúncios, sem necessidade de assinatura e onde e quantas vezes quiser. Sua única preocupação será sobreviver ao último ritual.

Baseado em fatos reais, o filme é ambientado em 1986 e marca o retorno de Patrick Wilson (‘’Sobrenatural’’ , ‘’Watchmen: O filme’’ ) e Vera Farmiga (‘’ Motel Bates’’ , ‘’O menino do pijama listrado’’) como Ed e Lorraine Warren.

A trama acontece cinco anos após os eventos de Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, quando o casal de demonologistas, prestes a se aposentar, é chamado para investigar os aterrorizantes fenômenos que afligem a família Smurl, na Pensilvânia.

Por anos, a casa foi palco de aparições, ruídos inexplicáveis e ataques sobrenaturais, levando os Warren a enfrentar forças demoníacas ainda mais poderosas do que em casos anteriores.

Enquanto desvendam o mistério, Ed e Lorraine também lidam com seus próprios dilemas pessoais e espirituais, colocando não apenas sua experiência à prova, mas também suas vidas em risco. A trauma entrega ao público um desfecho intenso e emocionante para a franquia que redefiniu o terror moderno.

No Brasil, Invocação do Mal 4 entrou para a história como a maior estreia de um filme de terror, arrecadando mais de R$ 76 milhões em bilheteria e levando 3,6 milhões de espectadores aos cinemas, superando o sucesso de A Freira (R$ 63 milhões).

Globalmente, o longa também consolidou o poder da Warner Bros., que alcançou um marco inédito e histórico: o único estúdio a lançar sete estreias consecutivas que ultrapassaram os US$ 40 milhões em bilheteria, reforçando o prestígio do estúdio com franquias já consagradas e novos títulos.