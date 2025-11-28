fechar
Observatório da Tv | Notícia

5 séries de época para maratonar no streaming neste fim de semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 20:12
5 séries de época para maratonar no streaming neste fim de semana
5 séries de época para maratonar no streaming neste fim de semana - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Se você ama tramas históricas, figurinos elaborados e dramas que atravessam gerações, o fim de semana é perfeito para mergulhar em séries de época.

Pensando nisso, o Observatório da TV selecionou cinco produções disponíveis nos principais serviços de streaming que prometem prender sua atenção do começo ao fim.

1. Bridgerton – Netflix

A série acompanha a alta sociedade londrina do século XIX, com romances, escândalos e intrigas familiares. Produção da Shondaland, Bridgerton combina figurinos luxuosos com uma narrativa moderna e envolvente.

2. The Crown – Netflix

Retratando a vida da Rainha Elizabeth II, The Crown mostra os bastidores da monarquia britânica, conflitos políticos e dramas pessoais, com atenção impecável aos detalhes históricos e visuais.

3. Downton Abbey – Netflix e Globoplay

Acompanhe a vida da aristocrática família Crawley e seus criados na Inglaterra do início do século XX, enfrentando eventos históricos como o naufrágio do Titanic e a Primeira Guerra Mundial.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

4. The Gilded Age – HBO Max

Criada por Julian Fellowes, a série explora a Nova York da virada do século XIX para o XX, focando nas tensões entre a velha elite e os novos ricos.

5. Dickinson – Apple TV+

Uma visão moderna e criativa da vida da poetisa Emily Dickinson, explorando sua juventude e os desafios de ser uma mulher escritora no século XIX.

Cada uma dessas séries oferece uma experiência única, combinando drama, história e figurinos de tirar o fôlego, perfeitas para quem quer se perder em outra época durante o fim de semana.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público
entretenimento

As séries mais viciantes de todos os tempos segundo o público
7 séries e filmes que acabaram de chegar no streaming para assistir no feriado
feriadão

7 séries e filmes que acabaram de chegar no streaming para assistir no feriado

Compartilhe

Tags