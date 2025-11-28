fechar
2ª temporada de Demolidor: Renascido terá ligação direta com Homem-Aranha: Um Novo Dia, confirma chefe da Marvel Studios

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 28/11/2025 às 19:51
A Marvel Studios está preparando um grande encontro entre dois de seus personagens mais queridos. Brad Winderbaum, chefe de streaming do estúdio, confirmou em entrevista à Entertainment Weekly que a 2ª temporada de Demolidor: Renascido será uma conexão direta com o filme Homem-Aranha: Um Novo Dia.

“Estamos nos comunicando bastante com a equipe de Homem-Aranha: Um Novo Dia para garantir que haja coerência”, afirmou Winderbaum. “Não queremos estragar nada, mas tudo existe no mesmo mundo e é importante.”

O novo ano de Demolidor: Renascido, previsto para 2026, continua a história de Matt Murdock (Charlie Cox) e Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), que tentam seguir caminhos diferentes após deixarem o passado violento para trás. Murdock se dedica à advocacia depois de uma tragédia, enquanto Fisk assume o cargo de prefeito de Nova York. No entanto, o equilíbrio entre os dois dura pouco e antigos instintos voltam a colocá-los em confronto.

Além dos veteranos da série original da Netflix, como Deborah Ann Woll, Elden Henson, Jon Bernthal, Wilson Bethel e Vincent D’Onofrio, o elenco ganha reforços de Nikki M. James, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan, Hunter Doohan e Lou Taylor Pucci. O ator Kamar de los Reyes, que interpreta o herói Tigre Branco, também participa da temporada. Esta foi sua última atuação antes de seu falecimento, e a série prestará homenagem a ele.

Com Dario Scarpadane (Jack Ryan) como showrunner, Demolidor: Renascido promete expandir o universo urbano da Marvel no Disney+, conectando de forma mais direta suas histórias de heróis de rua com os eventos do próximo Homem-Aranha.

