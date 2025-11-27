Universo de Ghostbusters ganhará filme de animação na Netflix
Os fãs de Ghostbusters podem comemorar: uma nova animação da franquia está a caminho. Desta vez, o projeto será um filme animado, fruto da parceria entre a Sony Pictures Animation e a Netflix. Quem assume a direção é Kris Pearn, conhecido por trabalhos como Tá Chovendo Hambúrguer 2 e Os Irmãos Willoughby.
Inspirado pelo sucesso das animações do Aranhaverso, o filme busca expandir o universo dos Caça-Fantasmas com uma abordagem criativa e inovadora. A proposta é equilibrar a nostalgia dos clássicos com elementos inéditos para atrair uma nova geração de fãs.
Além do longa, um seriado animado também está em desenvolvimento, consolidando o esforço das produtoras para revigorar a franquia. Ainda em estágio inicial, o projeto promete ser uma celebração do legado dos Ghostbusters, com potencial para redefinir a saga no mundo da animação.
Fique de olho: os Ghostbusters estão prontos para voltar com tudo!
