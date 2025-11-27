Record toma decisão e demite funcionário que xingou Fabiano Moraes em áudio vazado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Record TV agiu com rapidez e rigor após o vazamento de um áudio interno que continha xingamentos e comentários desrespeitosos dirigidos a Fabiano Moraes, um dos participantes de A Fazenda 17. A emissora confirmou o desligamento do colaborador responsável pela gravação, reforçando seu compromisso com a ética e o respeito no ambiente de trabalho.

O áudio, que circulou nas redes sociais, continha a voz de um funcionário da área técnica ou de produção do programa, que fazia críticas de cunho pejorativo e utilizava linguagem chula ao se referir a Fabiano Moraes, pai de Viih Tube.

Em comunicado breve à imprensa, a Record TV confirmou a demissão e reiterou que o comportamento do ex-colaborador não está em consonância com as normas e o código de conduta da empresa, que prezam pelo respeito e profissionalismo.

A emissora deixou claro que não tolera manifestações de desrespeito, seja contra participantes, colegas de trabalho ou o público.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br