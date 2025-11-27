Postcards From Italy anuncia sete novos nomes no elenco ao lado de Nicole Wallace
A nova produção do Prime Video, Postcards From Italy, estrelada por Nicole Wallace, acaba de confirmar sete reforços no elenco. Sebastiano Pigazzi, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni e Martina Gatti entram na história logo após o fim das filmagens na Sicília.
A trama acompanha Mia, uma herdeira mimada de Nova York enviada para Palermo pelo avô. A jovem perde os luxos, encara a vida real e trabalha como corretora nos negócios da família, mudando tudo o que acreditava sobre si mesma.
Enquanto isso, o público ainda acompanha o impacto de Nossa Culpa, sucesso que retomou o romance conturbado entre Noah e Nick. O reencontro dos dois acontece durante o casamento de Jenna e Lion e mostra como o ressentimento ainda pesa para Nick. Ele assume o império do avô, enquanto Noah inicia sua carreira e tenta lidar com as marcas do rompimento. Ainda assim, a conexão entre os dois insiste em voltar sempre que seus caminhos se cruzam.
O filme, dirigido por Dominguez González e escrito por Sofía Cuenca, adapta a obra de Mercedes Ron e destaca Nicole Wallace e Gabriel Guevara nos papéis principais. Já o antecessor, Sua Culpa, trouxe de volta o mesmo casal e apresentou novos nomes como Goya Toledo, Gabriela Andrada, Álex Béjar, Javier Morgade e Felipe Londoño. Com isso, o universo criado por Mercedes Ron continua em expansão, enquanto Postcards From Italy promete mostrar uma fase totalmente diferente para Wallace no streaming.
