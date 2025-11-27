Millie Bobby Brown, de Stranger Things, quebra o silêncio sobre relação com David Harbour após rumores de desavenças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A proximidade do final de Stranger Things reacendeu debates sobre o clima nos bastidores da série. No centro das discussões está a relação entre Millie Bobby Brown e David Harbour, alvo de especulações depois de um artigo revelar uma suposta desavença entre os dois. A atriz, porém, decidiu falar abertamente sobre o tema e destacou que a parceria segue firme.

Ela afirmou ao THR: “Temos feito isso nos últimos 10 anos”. Logo depois, reforçou que os dois sempre estiveram unidos e que valorizam a amizade acima de tudo.

Millie se mostrou empolgada por voltar a trabalhar ao lado de Harbour na temporada final. Ela considerou essa fase “muito boa” e “realmente emocionante”. Além disso, contou que a dinâmica entre Eleven e Hopper revive lembranças da segunda e da terceira temporadas, quando a personagem crescia enquanto o xerife tentava exercer seu papel de pai. A atriz comentou que essa energia retorna na nova fase da série e disse estar animada para que o público veja esse reencontro em tela.

Mesmo com a fala positiva, Millie não negou publicamente os rumores que ganharam força nas últimas semanas. A situação se intensificou após o Daily Mail divulgar que ela teria acusado Harbour de assédio moral e intimidação antes do início das gravações. O tabloide informou que as queixas teriam originado uma investigação longa, cujo resultado não veio a público. O clima ganhou novas camadas quando Lily Allen, ex-esposa do ator, lançou músicas com críticas a David, ampliando a percepção de turbulência ao redor do intérprete de Hopper.

Ainda assim, Millie reforçou que algumas de suas cenas favoritas de Eleven envolvem Hopper. Portanto, ela acredita que o retorno dessa conexão será um dos pontos altos do encerramento de Stranger Things.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br