Jade Picon não se abala com críticas de novela vertical e procura outros trabalhos
Clique aqui e escute a matéria
Jade Picon, atriz, não pretende ficar acomodada após ter feito a novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, na Globo, que estreou na última terça-feira (25). Nas redes sociais, a atuação dela está causando polêmicas. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a jovem atriz busca entrar no elenco de alguma série em 2026, já que vai ser um pouco mais difícil entrar em alguma novela, pois o elenco de grande parte das produções se encontra totalmente fechado.
Em junho, ela fez a oficina de atores na Globo. Por lá, outros nomes buscam também reconhecimento na carreira, como Benedita Casé, filha de Regina Casé, MC Carol e Antonio Benicio, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício.
Jade Picon já era bastante conhecida na internet, mas a explosão mesmo aconteceu no BBB 22. Depois, chegou a ter destaque na novela de Gloria Perez, Travessia. Apesar das críticas iniciais, ela ajudou a emissora a faturar bastante.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br