fechar
Observatório da Tv | Notícia

Jade Picon não se abala com críticas de novela vertical e procura outros trabalhos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 27/11/2025 às 19:21 | Atualizado em 27/11/2025 às 19:35
Jade Picon não se abala com críticas de novela vertical e procura outros trabalhos
Jade Picon não se abala com críticas de novela vertical e procura outros trabalhos - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Jade Picon, atriz, não pretende ficar acomodada após ter feito a novela vertical Tudo Por Uma Segunda Chance, na Globo, que estreou na última terça-feira (25). Nas redes sociais, a atuação dela está causando polêmicas. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a jovem atriz busca entrar no elenco de alguma série em 2026, já que vai ser um pouco mais difícil entrar em alguma novela, pois o elenco de grande parte das produções se encontra totalmente fechado.

Em junho, ela fez a oficina de atores na Globo. Por lá, outros nomes buscam também reconhecimento na carreira, como Benedita Casé, filha de Regina Casé, MC Carol e Antonio Benicio, filho de Alessandra Negrini e Murilo Benício.

Jade Picon já era bastante conhecida na internet, mas a explosão mesmo aconteceu no BBB 22. Depois, chegou a ter destaque na novela de Gloria Perez, Travessia. Apesar das críticas iniciais, ela ajudou a emissora a faturar bastante.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Globo traça investimentos de peso em novelas verticais após estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance
Globo

Globo traça investimentos de peso em novelas verticais após estreia de Tudo Por Uma Segunda Chance
Em alta, Sergio Guizé é escalado para nova novela de Walcyr Carrasco
agnews

Em alta, Sergio Guizé é escalado para nova novela de Walcyr Carrasco

Compartilhe

Tags