Em alta, Sergio Guizé é escalado para nova novela de Walcyr Carrasco
Sergio Guizé, o Candinho de Êta Mundo Melhor!, está confirmado na nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, no horário nobre da emissora. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
O ator global virou o queridinho de Walcyr Carrasco, vide ter sido escalado para as recentes tramas do autor, como Êta Mundo Bom!, Êta Mundo Melhor!, O Outro Lado do Paraíso, A Dona do Pedaço, Verdades Secretas II e agora Quem Ama Cuida.
Basicamente, a história retrata a história de amor de Rogério Brandão (Antonio Fagundes) e sua cuidadora Adriana (Letícia Colin). Assim que anuncia o casamento com a jovem, o rico empresário é assassinado, mudando para pior o destino da moça.
Além de Sergio Guizé, no elenco de Êta Mundo Melhor! estão confirmados em Quem Ama Cuida, Rainer Cadete e Jeniffer Nascimento.
