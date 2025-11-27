Autora de sucessos deixa a Globo e assina com gigante do streaming; saiba detalhes!
Clique aqui e escute a matéria
A roteirista Thereza Falcão, que foi desligada do quadro fixo de autores da TV Globo no ano passado, acaba de acertar seu retorno ao mercado com um novo e promissor projeto. A autora de novelas aclamadas como Novo Mundo e Nos Tempos do Imperador está desenvolvendo uma série com temática cristã e foco em romance para a Netflix.
A saída de Thereza Falcão da TV Globo foi oficializada em maio de 2024, após o fim do remake de Elas por Elas (2023), que ela assinou em parceria com Alessandro Marson. A novela, exibida na faixa das 18h, registrou um dos piores índices de audiência da história do horário, o que acabou pesando na decisão da emissora.
Como forma de virada na carreira, Thereza acertou um acordo com a Netflix e já tem um novo projeto pela frente: uma série cristã. O Observatório da Televisão apurou que o foco no conteúdo religioso e de romance é uma aposta da Netflix no Brasil para atender a um nicho de mercado com grande demanda, mas ainda pouco explorado por grandes produções nacionais.
Cabe lembrar que, além de Thereza Falcão, outra autora deixou a Globo para seguir para a gigante do streaming. No ano passado, Ângela Chaves assinou com a Netflix e entregou Pedaço de Mim, com Juliana Paes como protagonista da história.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br