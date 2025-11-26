Saiba que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix
A contagem regressiva para a despedida de Stranger Things chegou ao fim. A quinta temporada estreia nesta quarta-feira, 26, na Netflix, e marca o início da reta final de um dos maiores sucessos do streaming. É o começo do adeus a uma série que dominou conversas, quebrou recordes e movimentou a cultura pop durante quase uma década.
O impacto da produção permanece gigantesco. Desde 2020, o fenômeno ultrapassou US$ 1 bilhão em receita e ajudou a atrair cerca de 2 milhões de novos assinantes para a plataforma, segundo a Parrot Analytics. As projeções apontam que o valor acumulado deve ultrapassar os US$ 2 bilhões quando tudo chegar ao fim.
A Netflix repetiu a estratégia da temporada anterior e vai lançar o encerramento em partes. A divisão segue o calendário de feriados norte-americanos, criando três momentos de grande repercussão. O Volume 1 estreia hoje, às 22h. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, também às 22h. O grande final desembarca em 31 de dezembro, no mesmo horário.
Ao todo, a temporada conta com oito episódios. A Netflix confirmou os títulos: The Crawl, The Vanishing of…, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge e The Rightside Up.
Com a chegada dos novos capítulos, o público enfim começa a descobrir como a história se encerra. A jornada que começou em Hawkins agora se aproxima do último ato, e cada lançamento promete dominar o debate na internet até a virada do ano.