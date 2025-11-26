fechar
Observatório da Tv | Notícia

Saiba que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 19:57
Saiba que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix
Saiba que horas estreia a 5ª temporada de Stranger Things na Netflix - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

A contagem regressiva para a despedida de Stranger Things chegou ao fim. A quinta temporada estreia nesta quarta-feira, 26, na Netflix, e marca o início da reta final de um dos maiores sucessos do streaming. É o começo do adeus a uma série que dominou conversas, quebrou recordes e movimentou a cultura pop durante quase uma década.

O impacto da produção permanece gigantesco. Desde 2020, o fenômeno ultrapassou US$ 1 bilhão em receita e ajudou a atrair cerca de 2 milhões de novos assinantes para a plataforma, segundo a Parrot Analytics. As projeções apontam que o valor acumulado deve ultrapassar os US$ 2 bilhões quando tudo chegar ao fim.

A Netflix repetiu a estratégia da temporada anterior e vai lançar o encerramento em partes. A divisão segue o calendário de feriados norte-americanos, criando três momentos de grande repercussão. O Volume 1 estreia hoje, às 22h. O Volume 2 chega em 25 de dezembro, também às 22h. O grande final desembarca em 31 de dezembro, no mesmo horário.

Ao todo, a temporada conta com oito episódios. A Netflix confirmou os títulos: The Crawl, The Vanishing of…, The Turnbow Trap, Sorcerer, Shock Jock, Escape From Camazotz, The Bridge e The Rightside Up.

Com a chegada dos novos capítulos, o público enfim começa a descobrir como a história se encerra. A jornada que começou em Hawkins agora se aproxima do último ato, e cada lançamento promete dominar o debate na internet até a virada do ano.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Dispensada da Globo, autora de Novo Mundo desenvolve trama inédita na Netflix
Globo

Dispensada da Globo, autora de Novo Mundo desenvolve trama inédita na Netflix
Suspense policial da Netflix baseado em caso real ganha destaque pela abordagem investigativa
Netflix

Suspense policial da Netflix baseado em caso real ganha destaque pela abordagem investigativa

Compartilhe

Tags