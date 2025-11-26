fechar
Suspense policial da Netflix baseado em caso real ganha destaque pela abordagem investigativa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 14:15
O Desconhecido, disponível na Netflix, acompanha a trajetória de um policial infiltrado que cria laços com um suspeito de assassinato para tentar obter uma confissão decisiva. A produção se inspira livremente no desaparecimento e morte do jovem Daniel Morcombe, ocorrido na Austrália em 2003, mas evita mencionar diretamente o caso.

O foco do filme recai sobre os bastidores da operação policial e sobre os dilemas éticos enfrentados por quem participa de investigações desse porte.

Dirigido por Thomas M. Wright, o longa conta com Joel Edgerton e Sean Harris em performances que reforçam a atmosfera tensa da narrativa. A história avança de maneira gradual, revelando fragmentos do crime ao mesmo tempo em que evidencia o impacto psicológico sobre os envolvidos. A obra privilegia uma estética sóbria e utiliza a tensão de forma crescente para conduzir o espectador até o desfecho.

A produção recebeu avaliações positivas da crítica especializada, especialmente pela forma como trabalha a complexidade dos personagens e a estrutura da investigação. Ainda assim, o ritmo mais contido pode causar estranhamento em parte do público. Mesmo assim, “O Desconhecido” se consolida como uma narrativa policial de forte carga emocional e de abordagem realista sobre métodos investigativos.

