Mistério em alto-mar da Netflix mergulha em paranoia e segredos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 15:14
O filme A Mulher na Cabine 10, disponível na Netflix, acompanha a jornalista Lo Blacklock em uma viagem a bordo de um iate de luxo, onde ela deve cobrir um evento restrito para convidados. Durante a noite, Lo acredita ter visto uma mulher ser jogada ao mar.

Contudo, na manhã seguinte, todos a bordo afirmam que ninguém desapareceu e que a cabine 10 nunca esteve ocupada. A partir desse ponto, a protagonista inicia sua própria investigação, enquanto enfrenta a descrença coletiva e a sensação crescente de isolamento.

A produção é dirigida por Simon Stone e protagonizada por Keira Knightley, com Guy Pearce em um dos papéis centrais. O longa é adaptado do livro escrito por Ruth Ware, recebendo ajustes para tornar a narrativa mais enxuta e direta, incluindo mudanças em personagens e na estrutura da história.

Com pouco mais de 1h30 de duração, o filme trabalha elementos de mistério, tensão psicológica e clima claustrofóbico, reforçados pela ambientação no mar aberto. Desde a estreia, a obra aparece entre os títulos mais assistidos da plataforma, impulsionada pelo interesse do público em tramas que exploram dúvidas, percepções falhas e segredos mantidos sob pressão.

