Mistério criminal da Espanha atrai público da Netflix ao revisitar crimes antigos
O filme O Silêncio da Cidade Branca, disponível na Netflix, apresenta a volta do investigador Unai López de Ayala à polícia de Vitoria-Gasteiz após um período afastado. Seu retorno coincide com o surgimento de dois corpos encontrados em uma cripta, mortos de forma idêntica a crimes que marcaram a cidade décadas antes. A repetição do padrão levanta a possibilidade de que um imitador esteja em ação, reacendendo o medo e pressionando as autoridades a compreender as conexões entre os casos.
Dirigido por Daniel Calparsoro, o longa conta com Javier Rey, Belén Rueda e Aura Garrido no elenco principal. A produção adapta o livro de Eva García Sáenz de Urturi e preserva elementos culturais da região basca, incorporando tradições locais e símbolos que reforçam o clima de mistério.
A narrativa transita entre passado e presente para mostrar como crimes antigos ainda influenciam a comunidade.
O enredo utiliza a investigação para revelar segredos, rivalidades e traumas não resolvidos, enquanto o protagonista enfrenta seus próprios dilemas pessoais. Com esses elementos, a obra se destaca entre as produções policiais da plataforma, abordando a persistência de histórias que continuam a ecoar pela cidade.
