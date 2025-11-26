HBO Max surpreende com séries de animação de Chapolin e Seu Madruga
Clique aqui e escute a matéria
A plataforma de streaming HBO Max anunciou na última terça-feira (25) seu pacote de novidades na programação no evento Upfront, em São Paulo. Uma das novidades são as séries de animação com personagens icônicos, como Chapolin e Colorados e até Seu Madruga.
A plataforma ficou empolgada com a série Chespirito: Sem Querer Querendo, que fez um verdadeiro passeio pela obra de Roberto Gómez Bolaños, que morreu em 2014, e resolveu investir nas séries animadas com personagens populares da obra dele.
Em parceria com a THR3 Media Group, as novas séries não são uma novidade para os fãs do ator, que já esperavam uma expansão do trabalho dele, vide que o filho do artista, Roberto Gómez Fernández, antes da pandemia, em um evento, já tinha anunciado planos de séries animadas e até de uma cinebiografia do pai.
Até hoje, Chaves é um fenômeno no Brasil. Após tantas décadas, o SBT ainda usa as séries mexicanas para alavancar sua audiência na TV.