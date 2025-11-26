HBO Max surpreende com séries de animação de Chapolin e Seu Madruga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A plataforma de streaming HBO Max anunciou na última terça-feira (25) seu pacote de novidades na programação no evento Upfront, em São Paulo. Uma das novidades são as séries de animação com personagens icônicos, como Chapolin e Colorados e até Seu Madruga.

A plataforma ficou empolgada com a série Chespirito: Sem Querer Querendo, que fez um verdadeiro passeio pela obra de Roberto Gómez Bolaños, que morreu em 2014, e resolveu investir nas séries animadas com personagens populares da obra dele.

Em parceria com a THR3 Media Group, as novas séries não são uma novidade para os fãs do ator, que já esperavam uma expansão do trabalho dele, vide que o filho do artista, Roberto Gómez Fernández, antes da pandemia, em um evento, já tinha anunciado planos de séries animadas e até de uma cinebiografia do pai.

Até hoje, Chaves é um fenômeno no Brasil. Após tantas décadas, o SBT ainda usa as séries mexicanas para alavancar sua audiência na TV.