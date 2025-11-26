fechar
HBO Max desenvolve série do Seu Madruga e prepara animação inédita do Chapolin

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 26/11/2025 às 20:06
A HBO Max abriu caminho para um novo capítulo no universo criado por Roberto Gómez Bolaños. Mariano César, vice-presidente sênior de conteúdo de entretenimento geral e estratégia de programação da plataforma na América Latina, confirmou à Variety que uma série focada em Seu Madruga está em desenvolvimento. Além disso, uma animação inspirada no Chapolin Colorado também está a caminho.

Segundo César, a produção dedicada ao icônico morador da vila seguirá o formato de comédia de câmera única. Ele destacou que o personagem sempre se destacou por seu humor peculiar e que esse projeto permitirá explorar narrativas voltadas ao público jovem adulto. A HBO Max já iniciou conversas com roteiristas para definir os rumos da série.

Paralelamente, a plataforma prepara The Colorado, animação que atualiza o universo do Chapolin. A produção deve abrir o calendário do próximo ano na Max, trazendo uma abordagem moderna e visualmente mais ousada do herói atrapalhado que marcou gerações.

O interesse renovado pelo legado de Chespirito acompanha o lançamento da série Sem Querer Querendo, que revisita a trajetória do criador de Chaves e Chapolin. Exibida originalmente entre 1973 e 1979, a comédia mexicana se tornou fenômeno no Brasil, passando por emissoras como SBT, Cartoon Network, Multishow, Boomerang e TBS. Agora, a produção da Max revisita essa história com Pablo Cruz Guerrero, Paula Dávila, Juan Lecanda, Miguel Islas e Andrea Noli no elenco.

A série adapta nomes reais por questões legais. Margarita Ruíz substitui Florinda Meza, enquanto Carlos Villagrán ganhou o nome de Marcos Barragán. A obra já está disponível no catálogo da HBO Max e reforça o interesse em expandir o universo criado por Bolaños, agora com novas produções dedicadas aos personagens mais queridos da vila.

