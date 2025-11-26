Com tramas pesadíssimas, Dona de Mim é reclassificada pelo governo
Clique aqui e escute a matéria
A novela Dona de Mim precisou ser reclassificada, de acordo com o DPJUS (Departamento de Promoção de Políticas de Justiça), que é um órgão do Ministério da Justiça. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Em setembro, a trama abordou o estupro de Kami (Giovanna Lancellotti), que comoveu a web, após ser perseguida por um stalker. Recentemente, a trama também abordou a operação policial, com bastante realismo, de policiais e bandidos.
“Foram identificadas inúmeras tendências, com destaque para: estigma ou preconceito (14 anos), erotização (14 anos), morte intencional (14 anos), descrição do consumo ou tráfico de droga ilícita (14 anos), estupro ou coação sexual (16 anos) e produção ou tráfico de droga ilícita (16 anos). A decisão é válida para a obra completa e para versões derivadas, exibida em qualquer plataforma ou veículo, ficando revogadas as decisões anteriores de atribuição de faixa etárias”, avaliou o Ministério da Justiça.
Dona de Mim fica no ar até janeiro de 2026, quando cede o lugar para a trama sertaneja, Coração Acelerado. Apesar de pesada, a trama não tem feito feio no ibope, acumulando média de 22 pontos na Grande São Paulo.