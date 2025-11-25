Saiba se Juliana Paes fará a próxima novela das nove, Quem Ama Cuida
Clique aqui e escute a matéria
Juliana Paes, atriz, foi convidada para a nova novela de Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida, a próxima das nove. Porém, ficou inviável a sua participação na trama do autor. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
A atriz está envolvida com a segunda temporada da série Os Donos do Jogo, da Netflix, o que acabou inviabilizando a sua participação na trama. Após sua saída da Globo, Juliana tem emplacado inúmeros trabalhos em plataformas de streaming, como Pedaço de Mim, da HBO Max, e Vidas Bandidas, da Disney+.
Basicamente, Quem Ama Cuida fala da trágica história de amor do milionário Rogério Brandão (Antônio Fagundes), que se encanta pela sua cuidadora Adriana (Letícia Colin), mas acaba sendo assassinado. A culpa acaba caindo no colo da jovem.
A trama já conta em seu elenco com Sergio Guizé, Isabel Teixeira, Mariana Ximenes, Antonio Fagundes, Tony Ramos e Bianca Bin.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br