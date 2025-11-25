Revival de Scrubs ganha data de estreia e celebra volta de Sarah Chalke, Zach Braff e Donald Faison em teaser inédito
A nova versão de Scrubs chega aos EUA em 25 de fevereiro. O teaser já confirma o retorno de Sarah Chalke, Zach Braff e Donald Faison. A história acompanha J.D. Dorian e Christopher Turk, que se reencontram após anos e encaram uma medicina totalmente transformada. Ainda assim, a amizade entre eles segue firme.
Enquanto isso, novos internos cruzam os corredores do Sacred Heart. Eles lidam com desafios modernos, mas também encontram rostos conhecidos. Assim, o revival equilibra humor, emoção e algumas surpresas ao longo da jornada.
O projeto reúne parte da equipe original. Bill Lawrence atua como produtor executivo, enquanto Tim Hobert e Aseem Batra assumem o comando como showrunners. Além deles, Jeff Ingold e Liza Katzer reforçam a produção pela Doozer.
As negociações envolveram a Warner Bros TV, a 20th TV e a ABC, o que permitiu dar luz verde ao retorno da série. Por ora, a produção ainda não começou. Mesmo assim, o elenco original está em processo de acordos, incluindo Sarah Chalke, Donald Faison, John C. McGinley e Judy Reyes, que hoje integra o sucesso High Potential.
Ao longo de nove temporadas, Scrubs marcou época, conquistou prêmios e se tornou referência nas comédias hospitalares. Agora, o revival se prepara para reacender essa trajetória com um olhar atual e cheio de nostalgia.