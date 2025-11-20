fechar
Séries | Notícia

Séries que discutem a relação entre trabalho emocional e carreira

Diversas séries transformaram o desgaste silencioso em tema central, mostrando personagens que lidam com a pressão de sorrir quando querem chorar

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/11/2025 às 16:59
A série Superstore retrata o dia a dia de trabalho de funcionários de um supermercado
A série Superstore retrata o dia a dia de trabalho de funcionários de um supermercado - Reprodução/The Movie Database

À medida que o mundo profissional se torna mais complexo, o termo “trabalho emocional” — o esforço invisível de administrar sentimentos, cuidar do clima ao redor e se manter funcional mesmo em meio ao caos — ganhou destaque nas discussões sobre carreira.

E a televisão percebeu isso antes de muita gente.

Diversas séries recentes transformaram esse desgaste silencioso em tema central, mostrando personagens que lidam com a pressão de sorrir quando querem chorar, manter a calma diante do impossível e carregar responsabilidades que não aparecem na descrição do cargo.

A seguir, produções que exploram o impacto psicológico do trabalho e revelam como o emocional, muitas vezes, pesa mais que a tarefa em si.

1. “The Bear” — o peso de manter tudo funcionando

Onde assistir: Disney+

O restaurante de Carmy é mais do que um ambiente de trabalho: é uma máquina emocional que cobra mais do que entrega. A série mostra com intensidade como o protagonista tenta segurar as pontas — dos funcionários, da família e de si mesmo — enquanto sofre em silêncio. É um retrato visceral do burnout.

2. “Grey’s Anatomy” — quando cuidar exige mais que técnica

Onde assistir: Netflix / Star+

Os médicos do Grey Sloan passam por jornadas físicas extenuantes, mas o que realmente desgasta é o emocional.

Luto, culpa, responsabilidade e decisões impossíveis fazem da série um estudo profundo sobre o impacto psicológico das profissões de cuidado.

3. “Superstore” — a pressão invisível do varejo

Onde assistir: Netflix

Sob o humor leve, a série revela o lado emocionalmente exaustivo de trabalhar atendendo ao público.

Funcionários precisam sorrir, lidar com conflitos, absorver frustrações e manter estabilidade mesmo em situações absurdas. É um retrato realista, porém cômico, do desgaste emocional no trabalho comum.

4. “Mad Men” — a máscara da perfeição corporativa

Onde assistir: Prime Video

A série mostra como, na cultura corporativa dos anos 1960, emoções eram tratadas como fraquezas a serem escondidas.

Don Draper e os demais personagens vivem crises profundas enquanto se esforçam para manter a imagem impecável exigida pela carreira.

A desconexão entre vida interior e performance profissional é o coração da trama.

5. “Fleabag” — quando o trabalho emocional vira sobrecarga afetiva

Onde assistir: Prime Video

Apesar de não girar em torno de uma empresa, a série retrata perfeitamente o trabalho emocional de manter vínculos, agradar, compensar erros e cuidar dos outros.

Fleabag tenta equilibrar expectativas externas enquanto desmorona internamente, refletindo o impacto disso na autoestima e na produtividade.

