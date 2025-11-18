fechar
Netflix dá início às gravações de nova série estrelada por Marieta Severo, José de Abreu, Nanda Costa e Alice Wegmann

A trama acompanha Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha pertencentes à elite carioca que vivem uma relação marcada por tensões

Por Bruna Oliveira Publicado em 18/11/2025 às 14:06
A Netflix anunciou o começo das gravações de sua nova série nacional, que reúne um elenco de peso e promete mergulhar em relações familiares intensas e cheias de conflitos.

As filmagens começaram esta semana no Rio de Janeiro sob a direção-geral de Mauro Mendonça Filho.

A trama acompanha Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha pertencentes à elite carioca que vivem uma relação marcada por tensões e disputas emocionais.

As duas terão suas rotinas abaladas quando seus caminhos se entrelaçarem com os de Irina (Nanda Costa) e Bóris (José de Abreu), ampliando ainda mais os conflitos e abrindo espaço para reviravoltas.

O elenco ainda conta com Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, a produção é assinada pela Conspiração, em associação com a Amaia, reforçando a aposta da plataforma em títulos brasileiros com forte apelo dramático.

