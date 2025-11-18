Netflix dá início às gravações de nova série estrelada por Marieta Severo, José de Abreu, Nanda Costa e Alice Wegmann
A trama acompanha Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha pertencentes à elite carioca que vivem uma relação marcada por tensões
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
A Netflix anunciou o começo das gravações de sua nova série nacional, que reúne um elenco de peso e promete mergulhar em relações familiares intensas e cheias de conflitos.
As filmagens começaram esta semana no Rio de Janeiro sob a direção-geral de Mauro Mendonça Filho.
A trama acompanha Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha pertencentes à elite carioca que vivem uma relação marcada por tensões e disputas emocionais.
As duas terão suas rotinas abaladas quando seus caminhos se entrelaçarem com os de Irina (Nanda Costa) e Bóris (José de Abreu), ampliando ainda mais os conflitos e abrindo espaço para reviravoltas.
O elenco ainda conta com Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.
Criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, a produção é assinada pela Conspiração, em associação com a Amaia, reforçando a aposta da plataforma em títulos brasileiros com forte apelo dramático.