Policial desonrado tem chance de redenção ao investigar assalto a banco na Polônia dos anos 1990

O filme Assalto Brutal, disponível na Netflix, se passa na Polônia do início dos anos 1990, período marcado por mudanças políticas e econômicas. A história acompanha Tadeusz Gadacz, um policial afastado que recebe a chance de retornar à corporação caso consiga solucionar um assalto a banco que deixou vítimas.

A missão se torna ainda mais complexa quando ele passa a trabalhar ao lado de uma investigadora mais jovem, encarregada de auxiliar na reconstituição dos passos dos criminosos.

Enquanto a dupla avança na apuração, surge a pressão das autoridades para evitar que o caso se torne público, principalmente devido às transformações estruturais que o sistema financeiro enfrentava após processos de fusão e privatização. O crime expõe tensões sociais e institucionais, ao mesmo tempo em que desafia Gadacz a enfrentar seu passado e demonstrar sua capacidade profissional.

A produção combina investigação, ação e elementos policiais para retratar um cenário de instabilidade e reconstrução.

