Comédia sobrenatural da Netflix explora segundas chances no pós-vida

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 18/11/2025 às 7:05
Comédia sobrenatural da Netflix explora segundas chances no pós-vida
No filme Esticando a Festa, disponível na Netflix, Cassie (Victoria Justice) é uma jovem que vive intensamente a vida noturna até morrer de forma inesperada durante sua festa de aniversário de 25 anos.

Ao despertar no pós-vida, ela encontra Val, seu anjo da guarda, que lhe oferece uma oportunidade única: retornar ao mundo dos vivos por alguns dias para reparar relações que deixou quebradas, especialmente com a melhor amiga Lisa e com seus pais.

Durante essa jornada temporária, Cassie precisa enfrentar lembranças, assumir responsabilidades e lidar com sentimentos que sempre evitou. A narrativa acompanha o processo de reconciliação e amadurecimento da protagonista enquanto ela tenta equilibrar a energia festiva que sempre a definiu com a necessidade de corrigir erros passados.

A produção combina elementos de fantasia e humor para contar uma história sobre afeto, perdão e a importância dos vínculos que moldam a vida.

