fechar
Observatório da Tv | Notícia

Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 25/11/2025 às 11:39
Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa
Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Não foi uma boa escolha a reprise da novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama, de 1990, derrubou bastante a audiência da Globo na Grande São Paulo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Já há três semanas no ar, a trama de Silvio de Abreu tem afetado diretamente a audiência de Êta Mundo Melhor! e nem de longe lembra o desempenho da reprise de A Viagem, que mantinha média de 17 pontos. Segundo a Kantar Ibope, a trama da Sucateira acumula uma média de 13,5 pontos.

Se Paraíso Tropical estava no posto como pior início de reprise do Vale a Pena Ver de Novo, agora quem ocupa é Rainha da Sucata. Sem saída, a emissora vai chamar nomes fortes do elenco para comentar sobre a trama no Encontro com Patrícia Poeta.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a trama vai passar por ajustes na edição. Na exibição original, a trama também não emplacou logo de imediato, pois apostava no humor no horário nobre. Depois que caiu no drama, alavancou a audiência.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Gustavo Reiz volta à Globo para projeto ambicioso; saiba detalhes!
Globo

Gustavo Reiz volta à Globo para projeto ambicioso; saiba detalhes!
Michelle Loreto pede demissão da Globo após 20 anos: “Desejos opostos”
Globo

Michelle Loreto pede demissão da Globo após 20 anos: “Desejos opostos”

Compartilhe

Tags