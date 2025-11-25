Ranço de Regina? Rainha da Sucata desaba audiência e deixa Globo nervosa
Não foi uma boa escolha a reprise da novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, no Vale a Pena Ver de Novo. A trama, de 1990, derrubou bastante a audiência da Globo na Grande São Paulo. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Já há três semanas no ar, a trama de Silvio de Abreu tem afetado diretamente a audiência de Êta Mundo Melhor! e nem de longe lembra o desempenho da reprise de A Viagem, que mantinha média de 17 pontos. Segundo a Kantar Ibope, a trama da Sucateira acumula uma média de 13,5 pontos.
Se Paraíso Tropical estava no posto como pior início de reprise do Vale a Pena Ver de Novo, agora quem ocupa é Rainha da Sucata. Sem saída, a emissora vai chamar nomes fortes do elenco para comentar sobre a trama no Encontro com Patrícia Poeta.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a trama vai passar por ajustes na edição. Na exibição original, a trama também não emplacou logo de imediato, pois apostava no humor no horário nobre. Depois que caiu no drama, alavancou a audiência.
